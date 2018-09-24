Dünya harikası peribacaları katlediliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları adeta yok ediliyor.

Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan peribacalarıyla meşhur Kapadokya Bölgesi ne yazık ki içerisinde yapılan ahır, ev ve çeşitli yapılaşmalar nedeniyle adeta yok ediliyor. Son olarak imar barışından yararlanmak isteyen bazı vatandaşlarda gerek peribacalarının içerisine gerekse peribacalarının etrafında yapmış oldukları çarpık yapılaşma sonrasında her yıl 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesini yok ettikleri dikkatlerden kaçmadı.

Peribacaları içerisinde ve etrafında yapılan ahır, ev, otel gibi yapılaşmalara göz yuman yetkililer peribacalarının yok edilişine adeta seyirci kalırken, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici, bu tür çarpık yapılaşmaların devam etmesi halinde Kapadokya Bölgesi'nin 10 yıl sonra yok olacağı görüşünü belirttiler. Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca açıklamasında vadiler arasında bulunan peribacaları amacı dışında kullanıldığını bu durumun böyle devam etmesi halinde 10 yıl sonra Kapadokya'nın yok olacağını söyledi. Koca, “Kapadokya bölgesi Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Bölge olarak son derece hassas, Antalya'dan sonra en fazla turist Kapadokya bölgesine geliyor. Kapadokya bölgesine yeterince değer verilmediğini değer verilmediğini düşünüyorum. Bakın bölgede zaman zaman turistlerin ellerinde poşet ile çöp topladığını görüyoruz. İnanın kendi kendimize hayıflanıyoruz. Bu peribacaları böyle giderse 10 yıl sonra yok edip gidecek. Bizim kültür değerine sahip çıkmamız lazım. Özellikle Kapadokya'nın en önemli yerleri olan Göreme, Ürgüp, Uçhisar, Ortahisar'da bulunan vadilerin içlerine girdiğiniz zaman peribacalarının ya farklı kullanıldığını görüyorsunuz ya yara aldığını görüyorsunuz. Yada amacı dışında kullanıldığını görüyorsunuz. Bunlardan dolayı tabi ki insanlarda üzülüyor. Vadilerin içerisinde kaçak yapılar var. Bence imar barışı kısmen faydalı oldu ama özellikle bölgemize yani turizm bölgelerine çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum” dedi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici de peribacaları arasında moloz ve çöp yığınlarının yanı sıra çirkin yapılaşmaların olduğunu bu durumun böyle devam etmesi halinde Kapadokya bölgesinin yok olacağını söyledi. Ekici, “Kapadokya dediğimiz zaman dünyada bir tane olan bir bölgedir. Gerçekten doğa harikası ve bizim içinde, Nevşehir içinde Türkiye içinde çok önemli bir değerdir. Biz bu değere ne kadar sahip çıkıyoruz. İşte örneklerini gördük. Sahip çıkamadığımız, tanıtamadığımız kesin. Bugün baktığımız zaman peribacalarının arasında doğaya zarar veren çirkin görüntülerini moloz ve çöp yığınlarını görmek mümkün. Bugün bizim bu şekilde davranışlarımızı engellememiz gerekiyor. Bizler gazeteciler olarak bölgemize sahip çıkabilmek için büyük çabalar sarf ediyoruz. Ama maalesef ki turizmcilerimiz bu işten para kazandıkları halde bölgeye sahip çıkmıyorlar. Bu tür yapılanmaya veya çirkin görüntülere engel olmak gibi bir hareket içerisinde bulunmuyorlar. Biz bunları şiddetle kınıyoruz. Çünkü başka bir Kapadokya yok. Bu bölgeyi koruyacak da, savunacak da yine bizleriz. Bu tür yapılaşmalara asla müsaade edilmemelidir. Bugün bu çirkin görüntülere ve yapılaşmalara devam ettiğimiz takdirde dünyada eşi benzeri olmayan Kapadokya 10 yıl sonra belki de 20 yıl sonra yok olup gidecek. Elimizdeki değeri kaybetmiş olacağız” diye konuştu.