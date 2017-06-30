Dünya uyuşturucu kullanımı mücadele günü etkinliği düzenlendi

Nevşehir İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce organize edilen, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü etkinliğine, Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Avanos Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammet Çömçe İl Sağlık Müdürü Dr.Rahim Ünlübay, İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Hakan Öcal, Şube Müdürü Dr. Levent Soysaldı ve Adem Yılmaz, Avanos TSM Sorumlu Hekimi Adnan Kakilli, daire amirleri ve Avanoslu vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikte, Vali Vekili Soley, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Günü kapsamında Avanos ırmak kenarı Anfi Tiyatro önünde Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, İlçe Kaymakamı, daire müdürlerinin katılımı ile tanıtım stantlarının açılışı yapıldı.