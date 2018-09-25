Dünyaca ünlü yıldız Amanda Cerny Kapadokya'da

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Amerikalı Amanda Cerny, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde ilkokul öğrencileri ile buluştu.

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Amerikalı Amanda Cerny, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyüne gelerek burada Sofular İlkokulunda okulun duvarlarını boyadı ve minik öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Amerikalı soysal medya fenomeni daha sonra ise Sofular köyünde geçirmiş olduğu zamanın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşırken burada yaptığı açıklamada, “Kapadokya'da küçük bir köyde bu okulu yenilme için birlikte olduğum gönüllülere teşekkür ederim. Türkiye eğitim almak için bir yer. Buradaki insanlar çok sevgi dolular. Dünyanın diğer ucundan tamamen farklı bir kültüre ve kendimi kendi evimde gibi hissetmek çok güzel. Farklı diller konuşuyor olsak da birbirimizden çok farklı değiliz. Gülümsüyoruz, güleriz, ağlarız, seviyoruz. Hepimiz insanız” sözlerini paylaştı.