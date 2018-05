yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol Eczacılar günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Ülkemizde bilimsel eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden 179 yıl geçti. Bizler, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. 1839 yılının 14 Mayıs’ında, Mekteb-i Tıbbiye’de açılan eczacılık sınıfı ile eczacılık ülkemizde akademik bir mesleğe dönüşmüştür. Bu sebeple 14 Mayıs; biz eczacılar ve mesleğimizin geleceği için önemli ve simgesel bir tarihidir dedi.

14 Mayıs Eczacılık Günü’nün Türkiye’de ilk kez kutlanmasının üzerinden ise 50 yıl geçti. Her yıl coşkuyla ve tüm meslektaşların katılımıyla kutlanan Eczacılık Günü, ilk kez 1968 yılında kutlanmıştır. Türk Eczacıları Birliği’nin o dönem Cağaloğlu’nda bulunan binasında Eczacılar Günü’nün içeriği ve tarihi üzerine uzun çalışmalar ve toplantılar yapılmış ve ilk Eczacılık Günü kutlamaları Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyeleri, eczacılık fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri, eczacılar ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımlarıyla İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Büyük Amfi’de düzenlenen törenle başlamıştır. O günden bu yana her yıl artan coşkuyla, eczacılık mesleğinin onuruna yakışır şekilde kutlanmaktadır. Mesleğimizin köklü tarihinden aldığımız güçle ve özgüvenle çalışıyoruz. Türk Eczacıları Birliği olarak köklü, güçlü ve halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir sağlık meslek örgütü olmanın gururunu yaşıyoruz. 62 yılı aşan mazimizle, 54 Bölge Eczacı Odamızla yaklaşık 35 bin eczacının sesi olmaya devam ediyoruz. Geçmişten aldığımız birikimle, mesleğimize duyduğumuz güvenle ve meslektaşlarımızdan aldığımız güçle çıktığımız yolda; eczacılık mesleğini ileriye taşımak, insan ve toplum sağlığına değer katmak için çalışıyoruz. Bu anlamda meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü bir kez daha kutluyoruz” dedi.