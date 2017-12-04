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04 Aralık 2017 15:35

Ekmekte rekabeti önleyemeyen başkan istifa etti

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Ünsal Ağmaz, ekmek fiyatındaki rekabeti önleyemediği için istifa ettiğini açıkladı.

Ekmekte rekabeti önleyemeyen başkan istifa etti

04 Aralık 2017 15:35


Nevşehir’de geçtiğimiz yıl 250 gram ekmeğin 1 liradan satışa sunulmasının ardından son iki ay içerisinde fırıncılar arasında yapılan rekabet sonrasında ekmek fiyatları 50 kuruş ile 75 kuruşa kadar düştü. Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Ünsal Ağmaz ise ekmek fiyatlarının normale dönmesi için yapmış olduğu çalışmalar sonrasında fırıncılar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine istifa ettiğini açıklandı. Ağmaz, “Nevşehir’de iki fırıncı haksız rekabet başlattı ve biz bunu önleyemedik. Ben de istifa ettim” dedi.


Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Ünsal Ağmaz, “Hiç sebepsiz yere fakir fukara fırıncının ekmeği ile oynayan iki fırıncı yüzünden gururuma yediremedim istifa ettim. Başaramazsan istifa edeceksin. Biz beceremedik, rekabeti önleyemedik istifa ettik. Yeni gelen arkadaşımız inşallah bu rekabeti önler” diye konuştu.




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