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21 Kasım 2017 16:43

Emniyet Müdürü Artunay, Kardelen Kolejini ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Özel Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe’yi ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Artunay, Kardelen Kolejini ziyaret etti

21 Kasım 2017 16:43


Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe tarafından karşılanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay yeni eğitim öğretim döneminde yapılan faaliyetler ve okulun fiziki yapısıyla ilgili bilgiler aldı.


Emniyet Müdürü Artunay, Kardelen Kolejinin yükselen eğitim kalitesi ve ses getiren organizasyonlara imza attığını dile getirerek il eğitimine sağladığı katkılardan dolayı kurum yöneticisi Yücel Menekşe nazarında Kardelen Koleji öğretmenlerine, idarecilerine, çalışanlarına ve öğrencilerini tebrik etti.


Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe ise ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürü Artunay’a teşekkür etti.




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