Emniyet Müdürü Artunay, Rektör Bağlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu

Dr. Mazhar Bağlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Beraberinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakıcı ve Narkotik Şube Müdürü Osman Cihan Torun ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, üniversitemizin ortağı olduğu ve Nevşehir Valiliği, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Sempozyumu’na vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak toplumun ve bireylerin başta huzur ve güvenliği olmak üzere her konuda yapılan çalışmalara imkanlar ölçüsünde desteklerinin devam edeceğini belirtti. Rektör Bağlı ayrıca günümüzün en büyük sorunu olan uyuşturucu, terör ve diğer etkenlerle mücadelede göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğü teşkilatına teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya sempozyuma destek ve katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulundu.