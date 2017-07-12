Erciyes Dağını Kapadokya’dan izliyorlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmedikleri yer olarak adlandırılan ‘O Ağacın Altı’ bölgeyi ziyarete gelen turistlerin büyük beğenisini kazanıyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan ‘O Ağacın Altı’ panoramayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Erciyes dağı ile birlikte peribacalarını bir bütün şeklinde görme şansını yakalıyorlar. Panoramayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler panorama alanında bulunan nazar boncuklu ağaçlar ile de fotoğraf çekinerek gezilerini adeta ölümsüzleştiriyorlar.

O Ağacın Altı işletme sahibi Yaşar Özdemir yaptığı açıklamada peribacalarının arasında bu ismi dikkat çekmesi için koyduklarını ama zamanla bölge ile işletmelerinin özdeşleştiğini ifade ederken son zamanlarda Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler panoramaya büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. Özdemir, “Buranın en büyük özelliği peribacaları ile kaplı bölgede böyle bir dinlenme noktasını ‘O ağacın Altı’ yapmasından dolayıdır. Gelen misafirlerimizin de hizmet kalitesi ve manzarasıyla bütünlendiğin için burası uğranmadan Kapadokya’dan gidilmeyen bir mekan haline geldi. O ağacın Altı ismi de her tarafın peribacası olmasından dolayı ağacın altı insanların peribacalarının arasında çok dikkatini çektiğinden dolayı büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda son zamanlarda gelin fotoğraflarının burada çekilmesi, ilk zamanlarda biz nazar ağacını keşfetmemiştik ama ilerleyen zamanlarda bu nazar ağacını da keşfetmemiz ile birlikte sanki Kapadokya’ya geldiğinizde ‘O Ağacın Altı’na gitmediniz mi sorusu akıllarda soru işareti kalmaya başladı. Ve burada ki manzara eşliğinde peribacaları ile Göreme kasabasının bütünleşmesinin görmediyseniz sanki bir kayıp ile gidiyormuş gibi bir izlenim vermeye çalıştık. Biz bu işi gönül olarak da yaptığımıza inanıyorum. Onun için Kapadokya’ya gelen misafirlerimizin görmeden gitmeyeceği bir yer olaraktan ve hepimizin yeri olduğu için öyle söylemeye çalışıyoruz” dedi

Latin Amerikalı Turistler Büyük İlgi Gösteriyor

Kapadokya bölgesinde bulunan ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri kendisine bir kez daha hayran bırakan bölgeyi bu noktadan izlemeye gelen turistlerin başında Latin Amerika’dan gelen konukların olduğunu söyleyen Özdemir, “Son zamanlarda Latin Amerika misafirleri ve Avrupa misafirleri çok tercih ediyor. Turizm krizinden dolayı da Türkiye’de kalan yabancılar, Türkiye’yi çok iyi tanıyan misafirler, burada dostları olan misafirler burayı daha ağırlık olarak ziyaret etmeye başladı” diye konuştu.

O Ağacın Altı işletme sahibi Yaşar Özdemir buraya gelen misafirlerin Erciyes Dağında bulunan kar ile birlikte peribacalarının eşsiz güzelliğini bir kez daha keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.