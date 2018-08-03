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03 Ağustos 2018 13:15

Evinin bahçesinde bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti

Nevşehir’in Avanos ilçesinde ikamet eden Orçun Yıldırım sabah saatlerinde evinin bahçesinde bulduğu yaralı şahini Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Evinin bahçesinde bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti

03 Ağustos 2018 13:15


Avanos’ta evinin bahçesinde bulduğu yaralı şahini Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğüne teslim eden Orçun Yıldırım,"Bu hayvanların avlanması yasak. Kimseye zararı olmayan bu hayvanlara ateş ederek öldürmek, onları yaralamak insanlık ayıbıdır. Yaralı halde bulduğumuz hayvanı Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim ettik” dedi.


Avanos’ta yaralı bulunarak Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen yaralı şahin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi. (COŞ-SK)




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