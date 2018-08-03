Evinin bahçesinde bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti

Avanos’ta evinin bahçesinde bulduğu yaralı şahini Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğüne teslim eden Orçun Yıldırım,"Bu hayvanların avlanması yasak. Kimseye zararı olmayan bu hayvanlara ateş ederek öldürmek, onları yaralamak insanlık ayıbıdır. Yaralı halde bulduğumuz hayvanı Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim ettik” dedi.

Avanos’ta yaralı bulunarak Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen yaralı şahin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi. (COŞ-SK)