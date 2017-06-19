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19 Haziran 2017 11:35

Fener Rum Patriği Bartholomeos dünyanın tek bebek müzesini ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, dünyanın ilk ve tek bebek müzesini ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos dünyanın tek bebek müzesini ziyaret etti

19 Haziran 2017 11:35


Kapadokya’da düzenlenen Pazar ayine katılmak üzere Mustapaşa köyüne gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos köyde bulunan dünyanın tek bebek müzesi olan Kapadokya Sanat Tarihi müzesini ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos’u müze sahibi Sibel Reşadiye Gül karşılarken Gül burada Fener Rum Patriği Bartholomeos’a müze hakkında çeşitli bilgiler verdi. Kapadokya Sanat Tarihi müze sahibi Sibel Reşadiye Gül, “Biz müze olarak üç defa Türkiye’nin en iyi on müzesi arasında yer aldık. Türkiye’nin yanı sıra çeşitli ülkelerden de müzemizi ziyaret etmek için gelen misafirlerimiz bulunuyor. Sizleri de müzemizde misafir etmekten dolayı son dere mutluyuz” dedi.


Fener Rum Patriği Bartholomeos daha sonra ise müze sahibi tarafından tanıtılan ve eski bir Yunanlı sanatçıya ait olan müzik aletini inceledi.


Fener Rum Patriği Bartholomeos’un müze ziyaretine Kudüs Patriği 3. Teofilos, İtalya’dan gelen Hristiyan din adamları da eşlik etti.




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