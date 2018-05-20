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20 Mayıs 2018 13:50

Fener Rum Patriği Bartholomeos Kapadokya’da Pazar ayinini yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Aya Dimitrios Kilisesi’nde Pazar ayinini yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Kapadokya’da Pazar ayinini yönetti

20 Mayıs 2018 13:50


Fener Rum Patriği Bartholomeos her yıl geleneksel olarak Kapadokya’da düzenlenen Pazar ayinine katıldı. Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Aya Dimitrios Kilisesi’nde gerçekleşen ayini yöneten Patrik Bartholomeos’un ayin sırasında sela verilmesi nedeniyle ayine kısa bir ara vermesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden ayin sonrasında Patrik yaptığı konuşmada, Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Patrik Bartholomeos, “Burada hazır bulunan Müslüman kardeşlerimize iyi Ramazanlar diliyoruz. Birkaç hafta sonra manevi mücadelelerini bitirdikten sonra mutlu, sıhhatli ve sevinç dolu bir Ramazan Bayramı idrak etmelerini diliyorum. Bizi bu sene de Gülşehir’de kabul edip, kucak açtığınız için size minnettarız” diye konuştu.


Patrik Bartholomeos’un konuşmasının ardından Kapadokya’da düzenlenen Pazar ayini sona erdi.




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