Gelin, damat fotoğrafları için Kapadokya’ya akın ediyorlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yeni evlenecek ve balayı çiftlerinin fotoğraf mekanı olmaya devam ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin de çeşitli illerinde evlenen çiftler dış mekan fotoğraflarında tercihlerini Kapadokya bölgesinden yana kullanıyor. Peribacalarıyla ünlü Kapadokya’da fotoğraf çektirmek için gelen çiftler doğal fotoğraf platformunda büyülenmeye devam ediyorlar.

Mersin’den Kapadokya bölgesine düğün öncesi fotoğraf çektirmek üzere gelen Sinem Özmen Berber Tuğral Berber çiftçi bölgede uzun zamandır fotoğraf çektirmek istediklerini ancak bugüne kısmet olduğunu belirtti. Gelin Berber, “Buralarda dış mekan fotoğrafların çok güzel olduğunu bildiğim için uzun süredir fotoğraf çektirmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Yağmurlu bir hava ile çok güzel bir anımız oldu” dedi. Damat Tuğral Berber de, “Biyoloji öğretmeniyim, Mersin’den geliyorum. Buranın güzel atmosferinden dolayı burada dış mekan fotoğrafı çektirmek istedik. Havanında bulutlu olması güzel bir atmosfer kattı. Buraları gördükten sonra daha da muhteşem olduğuna karar verdim” diye konuştu.

Avanos’ta fotoğrafçılık yapan Orçun Yıldırım ise Türkiye’nin hemen hemen her şehrinden gelin damat fotoğrafı çektirmek için geldiklerini ifade ederken, dünyanın çeşitli ülkelerinden de sırf gelin damat fotoğrafı çektirmeye gelen turistlerin olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bölgemiz destinasyon olarak gelin damat fotoğraflarında çok güzel bir detay veriyor. Bundan dolayı da Türkiye genelinden ve yurt dışından gelin damatlar bölgemizi tercih ediyorlar. Bizler de elimizden geldiğinde güzel kareler yakalamaya çalışıyoruz. Kapadokya’mız zaten doğal fotoğraf platformu olduğu için her türlü manzara eşliğinde fotoğraflar çekiyoruz. Gelin, damat, balayı çiftleri bölgemizi tercih ediyorlar. Özellikle balayı çiftleri gelinlik ve damatlıklarını yanlarında getirerek bölgenin eşsiz güzelliğinde fotoğraf çektirmek istiyorlar” şeklinde konuştu.