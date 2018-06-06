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06 Haziran 2018 09:41

Genç anne trafik kazasında hayatını kaybetti

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Yasemin Tunç trafik kazasında hayatını kaybetti.

Genç anne trafik kazasında hayatını kaybetti

06 Haziran 2018 09:41


Edinilen bilgilere göre, Avanos’tan Nevşehir’e gelmekte olan 27 yaşındaki Yasemin Tunç aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasemin Tunç’a sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Tunç Kurşunlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Trafik kazasında hayatını kaybeden Yasemin Tunç’un 6 yaşındaki kızı Buse, anaokulu mezuniyet töreni fotoğraflarını, “Annesinin prensesi büyümüş de diploma alıyoruz canımın içi dünyam” notuyla paylaştı.




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