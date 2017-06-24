Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ünlüer’den bayram mesajı

İl Müdürü Ünlüer yayımlamış olduğu mesajında, “Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan’ı tüm fazileti ve feyzi ile geride bırakmaya hazırlanırken, birlik ve beraberlik içerisinde bir bayramı daha milletimizle birlikte karşılıyoruz. Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günleri gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için bayramları büyüklerimiz, gençlerimiz, çocuklarımızla hep birlikte değer yargılarımıza sahip çıkarak geçmiş ile gelecek arasındaki kültür köprülerimizi sağlamlaştırmalıyız. Unutulmamalı ki bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır. Ramazan Bayramının, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirmesine, toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişmemize vesile olmasını, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, Milletimiz , İslam alemi, ve insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını temenni eder, Ramazan Bayramınızı kutlarım” ifadelerini kullandı.