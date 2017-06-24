Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 13:14

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ünlüer’den bayram mesajı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ünlüer’den bayram mesajı

24 Haziran 2017 13:14


İl Müdürü Ünlüer yayımlamış olduğu mesajında, “Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan’ı tüm fazileti ve feyzi ile geride bırakmaya hazırlanırken, birlik ve beraberlik içerisinde bir bayramı daha milletimizle birlikte karşılıyoruz. Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günleri gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için bayramları büyüklerimiz, gençlerimiz, çocuklarımızla hep birlikte değer yargılarımıza sahip çıkarak geçmiş ile gelecek arasındaki kültür köprülerimizi sağlamlaştırmalıyız. Unutulmamalı ki bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır. Ramazan Bayramının, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirmesine, toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişmemize vesile olmasını, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, Milletimiz , İslam alemi, ve insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını temenni eder, Ramazan Bayramınızı kutlarım” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:17
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!