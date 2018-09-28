Gençlik ve Spor çalışanları Kapadokya'da “Gençlik için çal” klibi çekti

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi personelleri, gençlik liderleri ve antrenörlerden oluşan bir grup Kapadokya'da klip çekti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde görevli kurs hocaları, personelleri, antrenörler, gençlik liderleri ve öğrencilerden oluşan bir grup Kapadokya'da “Gençlik İçin Çal” konulu klip çekti. Gençlik Merkezi tarafından çekilen klipte Nevşehir yöresine ait “Fincan Fincana Kurban ve Evlerinin önü bulgur sokusu” ait türküler seslendirildi. Klip sıcak hava balonlarının havalanmasıyla başlarken Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'in kapanış konuşması ile sona ererken sosyal medya yüklenen klip kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaptığı açıklamada, “Gençlik Merkezi olarak hem sportif taramaları, sportif çalışmaları hem de biliyorsunuz Kapadokya dünya miraslarından bir tanesidir. Kapadokya'nın tanıtımı amacıyla Gençlik Merkezi faaliyetlerine katılan öğretmenlerimiz, gençlerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız el birliğiyle güzel bir klip hazırladı. Burada Gençlik ve Spor için yani hem gençlik hem de spor için çal klip çıktı ortaya. İnşallah herkes beğenir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.