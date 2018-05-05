Gerginlikle başlayan seçim dostlukla sona erdi

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı 20. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Seçimlere mevcut başkan İsmail Ördü ve Madeni İşler Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı katılırken seçimde zaman zaman gergin anlar yaşandı. 178 delegenin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayılırken mevcut başkan İsmail Ördü 87 oy alırken, Madeni İşler Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı 90 oy alarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yeni başkanı seçildi.

Oyların sayılmasının ardından ise seçimi kazanan Mehmet Pınarbaşı, İsmail Ördü’ye sarılırken bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte çalışacaklarının sözünü verdi.