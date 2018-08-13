Gıda İmalat sanayi ve karma depolama alanı istişare toplantısı yapıldı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ticaret Borsası işbirliğinde Nevşehir’de faaliyet gösteren üyeler için imalat ve depolama alanı yapılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret Borsası üyeleriyle buluşarak Göre Kasabası’na yapılacak olan imalat ve karma depolama alanı için dördüncü istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Meclis Başkanı Seyit İnce, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, yatırımcılar ve bölgenin projelerinin tanıtımını yapmak üzere teknik ekip hazır bulundu. Halihazırda 244 yatırımcı ile 463 bin m2 yatırım alanı ile kurulması öngörülen alan hakkında gerçekleştirilen toplantı neticesinde bölgenin etap etap yapılmasına, acil yer ihtiyacı olanların 1.Etapta iş yerlerinin teslim edilmesine, 2. Etap için alt yapısının tamamlanarak üst yapının belirlenecek dönemlerde yapılmasına, 3. Etapta ise sadece arsa alımı yapılarak altyapı ve üstyapının ileriki dönemlere bırakılmasına karar verildi.

Toplantı karşılıklı görüş alış verişi ve soru-cevap ile sona erdi.