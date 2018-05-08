Gökkuşağı projesi Ağıllı Köyü’nde

Dr. Fatma Karipçin ve Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Zeliha Leblebici’nin destekleriyle 2017-2018 Eğitim öğretim yılı bahar dönemi boyunca üç uygulama şeklinde planlanan projenin sonuncu uygulaması Ağıllı Köyü’nde gerçekleştirildi.

2018-2019 Eğitim öğretim döneminde devam etmesi için Gökkuşağı Projesi Yürütücülüğünü yapan Hacıbektaş Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı Mine Özkan üniversite şehir işbirliğinin pekiştirilmesi ve projenin tüm ilçelerin köylerine uygulanması için çalışmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Acıgöl İlçesi’ne bağlı Kurugöl Köyü’nde Kurugöl İlkokulu ve Orta Okulu ayrıca ziyaret edilerek öğrencilerle sosyal faaliyetlerde bulunuldu.

Engelsiz Üniversite Birimince düzenlenen Sosyal Sorumluluk Kulübü iştirakiyle gerçekleştirilen Gökkuşağı Projesi kapsamında Acıgöl İlçesi’ne bağlı Ağıllı Köyü’nde üçüncü uygulama gerçekleştirildi. 27 farklı bölümün katıldığı projede 55 öğrenci yer aldı. 77 aile ziyareti gerçekleştiren Gökkuşağı Ekibi köy halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Ağıllı Köyü’nde yapılan projenin üçüncü ve son uygulamasına Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı bizzat eşlik ederek aile ziyaretlerinde bulundu. Köy halkı ve üniversitemiz öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanan Kundakçı, Ağıllı İlkokulu bahçesinde parmak boyama etkinliğine de katılarak ilkokul öğrencileri ve üniversitemiz öğrencileriyle keyifli vakit geçirdiler. Duyarlı ve farkındalık yaratan kadirşinas tavrı için kendilerine teşekkürlerini sunan öğrenciler, Kaymakam Kundakçı ile bol bol fotoğraf çektirdiler.