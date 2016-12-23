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23 Aralık 2016 17:31

GÖR-BİR’den Tanrıver’e ziyaret

GÖR-BİR’den Tanrıver’e ziyaret

23 Aralık 2016 17:31

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR) yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’i ziyaret ederek, son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle hükümetin yanında olduklarını dile getirdiler.
GÖR-BİR Başkanı Erol Mutlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Kemikkıran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, son yaşanan terör olayları ile ilgili AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Mutlu, kendilerini de derinden üzen son terör olaylarının tüm Türk Milleti’nin bütünleşmesi ile birlikte bir ve beraber olarak ilelebet tarih sahnesinde yer alacağını ortaya koyduğunu belirterek “GÖRBİR olarak hükümetimizin yanında olduğunu ifade etmeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’ de GÖRBİR yöneticilerinin gösterdiği bu inceliğin gerçekte tüm Türk Milleti’ne has bir değer olduğunu dile getirerek, Gör-Bir Başkanı Mutlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Ziyarette Gör-Bir Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Kemikkıran, şehitlerimiz için Kuran’ı Kerim tilaveti okudu.



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