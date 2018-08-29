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29 Ağustos 2018 11:18

Göreme Belediye Başkanı Cingil 30 Ağustos mesajı yayımladı

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Göreme Belediye Başkanı Cingil 30 Ağustos mesajı yayımladı

29 Ağustos 2018 11:18


Başkan Cingil, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, Ağustos ayının Türk milletinin tarihinde zaferler ayı olarak bilindiğini işaret etti. 30 Ağustos’un Türk milletini bin yıldır vatan edindiği Anadolu’dan çıkarmaya çalışanların hezimete uğradığı gün olduğunun altını çizen Başkan Cingil, “İşte bu gün bizler, bu anlamlı zaferin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutlamaktayız. Bu büyük zafer milletimizin şanlı tarihindeki sayısız vatanseverlik nişanelerinden biridir. Bu zafer Türk halkının vatanına ve milli hâkimiyetine göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevaptır. Başkomutan Atatürk önderliğinde verilen bu cevap, hürriyetimize kast etme ve şanlı bayrağımıza el uzatma düşüncesi içinde olanları yıldıran bir anıttır. O gün sadece düşman mağlup edilmemiş, tam bağımsızlık ve milli hâkimiyet anlayışıyla ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Aziz milletimiz eşsiz fedakârlıklarla kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberlik temelinde daima koruyacaktır. İçeride ve dışarıda vatanımıza karşı kötü emeller besleyenler, milletimizin tarih şuuru ve kardeşlik bilinci karşısında amaçlarına ulaşamayacaklardır" ifadelerini kullandı.




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