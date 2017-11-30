Göreme’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Göreme beldesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan arama sonrasında 12 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 23 adet uyuşturucu madde içme düzeneği, 4 adet bıçak, 6 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 20 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.