Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 16:13

Göreme’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Jandarma ekipleri tarafından operasyon sonrasında uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı.

Göreme’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

30 Kasım 2017 16:13


Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Göreme beldesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan arama sonrasında 12 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 23 adet uyuşturucu madde içme düzeneği, 4 adet bıçak, 6 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 20 lira ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
12
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    12°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    16°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç