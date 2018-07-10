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10 Temmuz 2018 13:27

Göreme’de 5. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başlıyor

Göreme Belediyesinin düzenlediği 5.

Göreme’de 5. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başlıyor

10 Temmuz 2018 13:27

Uluslararası Halk Oyunları Müzik ve Dans Festivali 12-15 Temmuz tarihleri arasında Göreme’de gerçekleştirilecek.


Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda ekip ve göstericinin geleceği festival Belediye


yanı etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Festivale Hindistan Naad Saad Culture Events ekibi, kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mor Menekşe Kültür Derneği, Gürcistan Mezgvaurı Folk Dance ekibi, Ankara Sanat Kulübü, Kırşehir Hayal Sanat Merkezi, Samsun İlkadım Gençlik Merkezi, Azerbaycan Deniz Dans Grubu ve Bursa Kılıç Kalkan ekibi katılacak.


12 Temmuz akşamı saat 19.00’da başlayacak olan festival 15 Temmuz akşamı düzenlenecek özel gösterim ile sona erecek.




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