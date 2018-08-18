Göreme’de Kuran kursu temel atma töreni düzenlendi

Göreme’de düzenlenen törene, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’in yanı sıra Müftü Yardımcısı Yakup Bolat ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Nuri Cingil, “Beldemizin ihtiyaçlarından olan Kur’an kursu, kreş ve lojman yerimizin temeli hayırlara vesile olsun diyerek temelimizi atmış bulunmaktayız dedi. Rabbim devletimize zeval vermesin, devletimizin bütçesi ve imkânları dahilinde birçok hizmeti hayata birlikte geçireceğiz inşallah” diye konuştu.

Temel atma töreni tüm vatandaşlar ve kasaba imamları ile birlikte dualar ile gerçekleştirildi.