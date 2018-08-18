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18 Ağustos 2018 09:10

Göreme’de Kuran kursu temel atma töreni düzenlendi

Göreme Belediyesi tarafından kasabada yeni yapılacak olan Kur’an Kursu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Göreme’de Kuran kursu temel atma töreni düzenlendi

18 Ağustos 2018 09:10


Göreme’de düzenlenen törene, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’in yanı sıra Müftü Yardımcısı Yakup Bolat ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Nuri Cingil, “Beldemizin ihtiyaçlarından olan Kur’an kursu, kreş ve lojman yerimizin temeli hayırlara vesile olsun diyerek temelimizi atmış bulunmaktayız dedi. Rabbim devletimize zeval vermesin, devletimizin bütçesi ve imkânları dahilinde birçok hizmeti hayata birlikte geçireceğiz inşallah” diye konuştu.


Temel atma töreni tüm vatandaşlar ve kasaba imamları ile birlikte dualar ile gerçekleştirildi.




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