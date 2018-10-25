Görme engelli Kerim'in itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

Sınıf öğrencisi Kerim Türkmen'in hayalini gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü ilkokulu 1. Sınıf öğretmeni Ayşe Demirel, bir arkadaşı ile konuşurken kısmi görme engelli öğrencisi 7 yaşındaki Kerim Türkmen'in en büyük arzusunun itfaiye eri olmak olduğunu söyledi. Daha sonra konu, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e iletildi. Belediye Başkanı Seçen, İtfaiye Müdürlüğünden bir ekibi itfaiye aracı ile birlikte minik Kerim Türkmen için görevlendirdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kerim Türkmen'i evinin önünden itfaiye aracı ile birlikte aldı ve okuluna götürdü. İtfaiye aracında siren çalarak okuluna ulaşan Kerim'i arkadaşları okul kapısında karşıladı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Kerim'in sınıf arkadaşlarına da itfaiye giysileri giydirdi ve yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Daha sonra okul bahçesinde yangın hortumunu kullanarak itfaiye eri ağabeyleri ile birlikte su sıkan Kerim'in sevinci görülmeye değerdi.

"Oğlumun hayali gerçekleşti"

Anne Aysel Türkmen, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kerim'in en büyük hayalinin gelecekte itfaiye eri olmak olduğunu söyleyen Türkmen, “Kısmi görme engelli oğlum Kerim, oyun oynadığı bahçemizde kontrollü bir şekilde ateş yakar, sonra da yaktığı ateşi söndürüp ‘Ben İtfaiyeci olacağım anne' derdi. Bugün oğlumun hayali gerçekleşti. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Baba Sami Türkmen de 7 yaşındaki Kerim'in telefon ile sürekli itfaiye oyunu oynadığını söyledi.