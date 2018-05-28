Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü komisyon kararları doğrultusunda Gülşehir Halk Eğitim Merkezi’nin ismi değiştirilerek Şehit Polis Ali Rıza Güneş isminin verilmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan onay sonrasında ise Gülşehir Halk Eğitim Merkezinin ismi ‘Şehit Polis Ali Rıza Güneş Halk Eğitim Merkezi’ olarak değiştirildi.

Polis Memuru Ali Rıza Güneş, Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde 28 Ağustos 2015 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü. Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir’de toprağa verilen Polis Memuru Ali Rıza Güneş şehit düştüğünde eşi 5 aylık hamileydi.