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21 Mayıs 2018 16:31

Hacıbektaş MYO’da 5.geleneksel grafik tasarım sergisi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Hacı Bektaş Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ’5.

Hacıbektaş MYO’da 5.geleneksel grafik tasarım sergisi açıldı

21 Mayıs 2018 16:31

Geleneksel Grafik Tasarım Sergisi’ açıldı.


NEVÜ Hacı Bektaş Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı yılsonu sergisinin açılışına; Hacı Bektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, eski Yüksekokul Müdürü Ahmet Alparslan Erarslan, Tasarım Bölümü Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Betül Müezzinoğlu, Tasarım Bölüm hocaları Öğr. Gör. Gürsoy Şeref, Öğr. Gör. Reyhan Türk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Serginin açılışında Hacı Bektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, eğitim öğretim yılı boyunca gayretli çalışmalarından dolayı öğrencileri ve hocaları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Hacı Bektaş Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin; tipografi çalışmaları, guaj boya nesne etüdü, tarama, nokta ve çizgi çalışmaları, guaj boya ile obje etüdü ve birim tekrarı, manipülasyon çalışmaları, maskot tasarımları, story board tasarımları, farklı tekniklerle fotoğraf çekimleri ile 2. sınıf öğrencilerinin; kurumsal kimlik tasarımları, kitap kapak tasarımı, ambalaj tasarımları, web sitesi tasarımları, afiş tasarımları ve özgün baskı çalışmalarının yer aldığı sergi, 23 Mayıs 2018 tarihine kadar NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında açık kalacak.




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