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26 Aralık 2017 09:17

Hacıbektaş MYO’ya yeni bölümler açılacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretleri gerçekleştirildi.

Hacıbektaş MYO’ya yeni bölümler açılacak

26 Aralık 2017 09:17


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Alparslan Erarslan beraberinde müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarıyla birlikte; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Blok Bims A.Ş., Doğa Tohumculuk A.Ş. ve Hacıbektaş Aslanlar Ticareti ziyaret etti. Eraslan ve beraberindekiler ziyaretlerinde Hacıbektaş MYO bünyesinde açılacak yeni bölümler hakkında paydaşlarla ve sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunarak bir dizi görüşme yaptı.


Hacıbektaş MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Alparslan Erarslan, üniversite-şehir ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Hacıbektaş MYO bünyesinde açılması düşünülen bölümler hakkında gerçekleştirilen ziyaret ve görüşmelerin oldukça verimliği geçtiğini söyledi. Erarslan “ 2017 yılında Mesleki ve Teknik Liselerden Yükseköğretime sınavsız geçişin kaldırılması ile birlikte ülke genelinde özellikle sayısal puan türünden öğrenci alan Meslek Yüksekokulu programlarına yerleşen öğrenci kontenjanlarında önemli ölçüde bir düşüş yaşandı. Bu düşüş özellikle bizim okulumuz gibi il merkezi dışında bulunan Meslek Yüksekokullarını çok daha fazla etkiledi. Bu durum ister istemez üniversitemiz bünyesinde açık bulunan bölümlere nasıl öğrenci kazandırabiliriz sorusunu gündeme getirdi. Böylelikle bizler de sektörün ihtiyaçlarına yönelik ve öğrencilerin daha çok talep edebileceği yeni programların açılması gerektiğini fark ettik. Buradan yola çıkarak hem sektörün nitelikli eleman ihtiyacının hangi dallarda olduğunu daha iyi anlamak, hem de mezun olan gençlerimizin daha kolay iş bulabilecekleri bölüm ve programların neler olabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde özellikle Yüksekokuldaki programların liselerde daha çok tanıtılması hususu çokça dile getirilirken, Yüksekokul olarak bu konuda Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile tanıtıcı faaliyet konusunda iş birliği yapılmasını ve Nevşehir’de bulunan ortaöğretim kurumlarında mevcut ile yeni açılacak programların daha fazla tanıtılmasını kararlaştırdık” dedi.


Erarslan “Sektör temsilcilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde kendilerinin nitelikli elemana çok ihtiyaçlarının olduğunu, fakat nitelikli iş gücü temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Bu konuda da ders programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesinin gerekliliği ortaya çıkarken, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası da bu konularda kendi yönetim kurullarında belirtilen hususlara yönelik çalışma yapacaklarını ve ilgili çalışmayı Yüksekokulumuzu ziyaret ederek bizlere ileteceklerini bildirdiler” diye konuştu.




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