Halk günü uygulamasına vatandaşlar ilgi gösteriyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 'in makamında gerçekleştirilen halk günü uygulamasıyla vatandaşlar, Belediye Başkanı ile randevu almaksızın birebir görüşme imkânı buluyor.

Belediye Başkanı Seçen, amaçlarının tüm vatandaşlar ile doğrudan iletişim kurmak ve kendisine iletilen sorunlara en kısa süre içerisinde çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ile her fırsatta bir araya gelmesine karşın yine de kendisine ulaşma yönünde hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için her hafta Salı günü Halk günü uygulamasıyla vatandaşları belediyede ağırladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Seçen: “ Tüm çabamız ve hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara imkanlarımız ölçüsünde en kısa süre içerisinde çözüm bulabilmek. Makamımız halkımıza hizmet etme makamı. Bizde Nevşehirli hemşerilerimizin hizmetkârı olarak bulunuyoruz. Halk günü uygulamamız ile bir yanda vatandaşlarımızın bize ulaştırdığı sorunlara çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkânı buluyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim için çözüme ulaştırılması gereken bir temel değer olarak ele alıyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonra da aynı düşünce içerisinde hizmet etmeye de devam edeceğiz” dedi.