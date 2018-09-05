Hayalini gerçekleştiren üniversitenin öğrencisi oldu

Büşra ve ailesini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, göstermiş olduğu azminden dolayı Büşra’yı tebrik ederek, NEVÜ’yü tercih etmesinden dolayı da ayrıca kendisine teşekkür etti.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yıllardır uçağa binme ve İstanbul’daki Kız Kulesi’ni görme hayaliyle yaşayan Büşra Ay’ın bu hayalini, 2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) gerçekleştirdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte Büşra Ay’ın yıllardan beri uçağa binme ve Kız Kulesi’ni görme hayali ile yaşadığını öğrenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademisyen ve öğrencileri, genç kızın hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Bu kapsamda ’Umuda Bir Adım da Excellence Animasyon’ adı altında bir gece düzenleyerek ve bu gecede sahne alan NEVÜ akademisyen ve öğrencileri, bilet satışı ile ona bu hayalinin gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan uçakla İstanbul’a yolcu edilen Büşra Ay ve annesi Suzan Ay, İstanbul’a indiklerinde bir gün önceden İstanbul’a giden üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından karşıladı. Atatürk Havalimanı’ndan alınan ve Florya Sosyal Tesislerindeki kahvaltının ardından Galata Kulesi, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nı gezen Büşra ve annesi, daha sonra Anadolu yakasını gezme fırsatı buldu. Kız Kulesi manzaralı bir otelde konaklayan Büşra, akşam yemeğini ve sabah kahvaltısını da Kız Kulesi manzarası karşısında yaptı. Son olarak Miniatürk’ü gezip görme imkanı sunulan Büşra ve annesi, tekrar uçakla Nevşehir’e döndü.

Bağlı: "Büşra Kızımızın Bu Azmi Gerçekten de Takdir Edilecek Bir Başarı"

2014 yılında hayalini gerçekleştiren NEVÜ öğrencilerine teşekkür ederek o günden beri okuma azmini kat kat artıran Büşra Ay, üniversite hayalini de girdiği YKS sınavıyla gerçekleştirdi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iyi bir puan alan Büşra Ay, tercihini hayallerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü NEVÜ’den yana yaptı.

NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatına kaydını yaptıran Büşra Ay, anne ve babası Suzan ve Çetin Ay ve kardeşleri ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. Büşra ve ailesini makamında ağırlayan Rektör Bağlı, hayata engelsiz sarılan Büşra’yı göstermiş olduğu başarısından dolayı tebrik etti. Bağlı, “Hayata sımsıkı sarılan Büşra kızımızın bu azmi gerçekten de takdir edilecek bir başarı. Diğer taraftan kendisinin Üniversitemizi tercih etmesi de ayrıca bizler için gurur verici oldu. Şahsım olarak Büşra kızımızı göstermiş olduğu bu başarısından ve azminden dolayı kutluyorum. Bizler bundan sonra Büşra’nın her türlü ihtiyacının karşılayarak, bundan sonra ki hayallerinin gerçekleşmesine vesile olacağız” dedi.

Büşra ve ailesiyle bir süre sohbet eden Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ayrıca teşekkür etti.