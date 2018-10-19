Hayvanları Koruma Derneği Vali Aktaş'ı ziyaret etti

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (ANADOLUFED) Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol ve beraberindeki heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (ANADOLUFED) Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol'un yanı sıra Ankara Barosu Hayvan Hakları Biriminden Tülay Danacıoğlu, Aysun Taşçı, Özgül Özkan, Mehmet Kaya ve Gizem Akcura katıldı.

Vali Aktaş'a dernek çalışmalarını aktaran Nevşehir Temsilcisi Dörtkol, Nevşehir il ve ilçelerindeki mevcut durumları ve hayvan hakları ile ilgili bilgiler verdi.

Nevşehir Temsilcisi Dörtkol, kendilerini kabullerinden dolayı Vali İlhami Aktaş' a teşekkürlerini iletti.

Vali Aktaş ise yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirterek, sokak hayvanlarına sahip çıkmalarından dolayı Nevşehir Temsilcisi Dörtkol ve heyetini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.