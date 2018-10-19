İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanları Koruma Derneği Vali Aktaş'ı ziyaret etti

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (ANADOLUFED) Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol ve beraberindeki heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (ANADOLUFED) Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol ve beraberindeki heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarete; Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (ANADOLUFED) Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol'un yanı sıra Ankara Barosu Hayvan Hakları Biriminden Tülay Danacıoğlu, Aysun Taşçı, Özgül Özkan, Mehmet Kaya ve Gizem Akcura katıldı.


Vali Aktaş'a dernek çalışmalarını aktaran Nevşehir Temsilcisi Dörtkol, Nevşehir il ve ilçelerindeki mevcut durumları ve hayvan hakları ile ilgili bilgiler verdi.


Nevşehir Temsilcisi Dörtkol, kendilerini kabullerinden dolayı Vali İlhami Aktaş' a teşekkürlerini iletti.


Vali Aktaş ise yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirterek, sokak hayvanlarına sahip çıkmalarından dolayı Nevşehir Temsilcisi Dörtkol ve heyetini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.