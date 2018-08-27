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27 Ağustos 2018 14:50

Hizmet İş sendikasından Seçen’e teşekkür ziyareti

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i ziyaret ederek Belediye işçilerine Kurban Bayramı öncesinde sağladığı ikramiye için Seçen’e teşekkür etti.

Hizmet İş sendikasından Seçen’e teşekkür ziyareti

27 Ağustos 2018 14:50


Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Feyyaz Ünal’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Şube Başkanı Serhat Çelik, Kurban Bayramı öncesinde Nevşehir Belediyesi’nde Hizmet-İş Sendikasına üye işçilere sağlanan İkramiye için Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ de , Nevşehir Belediye’sinde görev yapan tüm memur ve işçilerin en yüksek oranda maaş almaları ile gurur duyacağını belirtti. Seçen, Kurban Bayramı öncesinde işçilerin aileleriyle birlikte maddi açıdan herhangi bir zorluk çekmemeleri amacıyla sağlanan ikramiye ile bir nebze de olsa bir destekte bulunmalarının sevincini yaşadığını da dile getirdi.


Ziyaretin anısına Çelik, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından özel olarak yaptırılan bir kahve fincanı takımını Seçen’e takdim ederken, Belediye Başkanı Seçen ise, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’e anfora takdim etti.




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