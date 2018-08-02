İçme suyu bilgilendirme toplantısı yapıldı

DSİ Kayseri 12. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Özdoğru ve Seçkin Özkan,Proje İnşaat Şube Müdürü Ahmet Çelebi, Jeoteknik Şube Müdürü Adnan Evsen, Sondaj Şube Müdürü Yalçın Şengün ve Jeoloji mühendisi Nurhan Öztürk, DSİ olarak Nevşehir’deki içme suyu konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ e bilgiler aktardılar.

Bilgilendirme toplantısında Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik, İcik Köy Muhtarı Tayyar Köybaşı ve Karacaören Köy Muhtarı İsmail Aslan ile Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.