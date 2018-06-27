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27 Haziran 2018 13:14

İHA Kayseri Bölge Müdürü Atakan, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

İHA Kayseri Bölge Müdürü Atakan, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

27 Haziran 2018 13:14


İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Cem Atakan ile birlikte İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ilkeli, doğru ve hızlı habercilik anlayışı ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri anlık olarak kamuoyuna ulaştıran İHA’ nın, bu yönde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.


Seçen, kamuoyunun hızlı ve doğru habercilik anlayışı içerisinde bilgilendirilmesi yönünde hizmetler yürüten İHA yönetimi başta olmak tüm çalışanlara başarılar temennisinde bulundu.




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