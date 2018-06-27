İHA Kayseri Bölge Müdürü Atakan, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Cem Atakan ile birlikte İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ilkeli, doğru ve hızlı habercilik anlayışı ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri anlık olarak kamuoyuna ulaştıran İHA’ nın, bu yönde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Seçen, kamuoyunun hızlı ve doğru habercilik anlayışı içerisinde bilgilendirilmesi yönünde hizmetler yürüten İHA yönetimi başta olmak tüm çalışanlara başarılar temennisinde bulundu.