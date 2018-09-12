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İl güvenlik ve koordinasyon kurul toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapıldı.

İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdür Vekili Emin Çakı ile kurum temsilcileri katıldı.


Toplantıda, İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi Toplantısına ilaveten İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden, Üniversitelerimiz, İlköğretim, Lise ve dengi okullar ile özel ve resmi yurtlarda eğitim/öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması konuları görüşüldü.


Toplantının sonunda, hayırlı ve sorunsuz bir Eğitim-Öğretim yılı geçirilmesi temennisinde bulunan Vali Aktaş, yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi açısından tüm ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak, üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

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