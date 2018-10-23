İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Çiftçi, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Arif Sıddık Barata ile kurul üyeleri katıldı.

Kurul üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi ile başladı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata'nın 2018 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri hakkında Kurul'a bilgi vermesi ile devam etti.

Toplantının devamında Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2019 yılında açacağı uygulamalı girişimcilik eğitimi kişi sayısının 150 olarak karara bağlanması ve diğer gündem maddelerinin ele alınması ile toplantı son buldu.