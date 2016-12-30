İl Jandarma Komutanı Akça’dan NTSO’ya veda ziyareti

Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça, Ankara atamasının yapılması vesilesiyle Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’a makamında veda ziyaretinde bulundu.

3 Aylık hizmet süresinde Nevşehir’den çok olumlu izlenimler edindiğini belirten Albay Akça Nevşehirlilere kapısının her zaman açık olduğunu belirtti.

NTSO Başkanı M. Arif Parmaksız ise ziyaretten çok memnun kaldığını dile getirdi. Alay Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akaç’ya yeni görev yerlerinde başarı, mutluluk ve sağlık dileklerini ileterek, Nevşehir’in Kapadokya yöresine özel çini tabak hediye etti.