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24 Ağustos 2018 17:00

İlçeye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Kurban Bayramı tatilini Kapadokya’da geçirmek isteyen tatilciler Nevşehir’in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesine girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İlçeye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular

24 Ağustos 2018 17:00


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesine gitmek isteyen tatilcilerin ilçeye girebilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Nevşehir’in Avanos ilçesinde sallanan köprü ve çanak çömlek yapımını izlemek için bölgeye gelen turistler ilçe girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerine kadar devam ederken Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünün de ilçeye ek görevlendirmeler yaptığı öğrenildi.




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