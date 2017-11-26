İlkokul arkadaşları 52 yıl sonra buluştu

Buluşmaya öncülük eden Vali Yardımcısı Nevzat Aydın, “Yarım asır çok uzun bir süre. Ben arkadaşlarımı bulmanın gururunu yaşıyorum. Biz 52 senedir halen okulumuzu seviyoruz” dedi.

Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu 5A sınıfı öğrencileri, aradan geçen 52 yılın ardından okudukları sınıfta buluştu. Yaklaşık 3 ay önce Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atanan Nevzat Aydın, 1965 yılında Nevşehir Cumhuriyet İlkokulunda okuduğu sınıf arkadaşlarına tek tek ulaştı. Sinan ve sınıf arkadaşları okudukları okulda buluşmaya karar verdiler. Bugün eski Cumhuriyet İlkokulu, şimdi Öğretmen Evi olarak hizmet veren binanın önünde buluşan sınıf arkadaşları, İstiklal Marşı ve Andımızı okumalarının ardından sınıflarına koştular. Burada sınıf yoklamasının alınmasının ardından bir konuşma yapan Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, aradan geçen 52 yılın ardından sınıf arkadaşları ile buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Sinan, “Değerli sınıf arkadaşlarımız bundan yaklaşık yarım asır önce, yani 52 yıl önce içerisinde bulunduğumuz binada nefes aldık ve hayata atıldık. Yarım asır çok uzun bir süre. Ben arkadaşlarımı bulmanın gururunu yaşıyorum. Biz 52 senedir halen okulumuzu seviyoruz. Büyüklerimizi saymak dedik. Hepimiz halen büyüklerimizi sayıyoruz. İlkemizin ileri gitmek olduğunu söyledik. Hepimiz bu ülkenin ne kadar ileri gitmesi gerekiyorsa çaba sarf ettik ve halen de çaba sarf ediyoruz. Biz bu çeşmelerden su içerek büyüdük. Çeşmelerden birisi Gazi Mustafa Kemal çeşmesidir, diğeri de Türkiye İstiklal çeşmesidir. Okulumuzun adı da Cumhuriyet İlkokuludur. Biz gazi çeşmesi ve istiklal çeşmesinden su içerek Cumhuriyet İlkokulunda büyüyerek bu ülkenin varlığı içerisinde yer almaya çalıştık. Biz bu yüzden Mustafa Kemal Paşa’yı, Atatürkümüzü halen severiz. Biz istiklalimize bu yüzden çok düşkünüzdür. Biz Cumhuriyet İlkokulunda okumanın verdiği gururla Cumhuriyetin sonsuza kadar sahipçisi ve takipçisi olacağımıza söz verdik ve bugüne kadar olduğu gibi sözümüzde daima duracağız” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Sinan’ın konuşmasının ardından sınıfta bulunanlar, vefat eden öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının bulunduğu sıralara karanfil bıraktı. İl Müftüsü Yakup Öztürük tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ise sınıftakiler İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’den mezuniyet belgelerini aldı.

Sınıf arkadaşları ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığın dile getiren Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, “Çok duygusu tarif edilmeyen bir sevincimiz var. 52 yıl sonra sınıfımızda hayatta olan arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Sayın Valimiz buna öncülük etti. Bu Nevşehir’de 52 yıl sonra buluşma bir ilk oluyor. Okul arkadaşlarımızla bir arada olmak, çocuksu duygularımızı paylaşmak tarifi imkansız bir duygudur. Hepimiz birbirimizden 50 yıldır kopuktuk. Şuanda beraberiz ve eski günleri yad ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devamını getirmeye çalışacağız. Her mezunlara tavsiye ederim” diye konuştu.

Ayten Çekirdekçi ise, “Bugün burada sınıf arkadaşlarım ile buluşmaktan dolayı son derece mutluyum. Çok heyecanlıyım, kalbim pır pır atıyor. Çok mutluyuz. Şuan kendimi çocuk gibi hissediyorum. Sanki yeniden 5. sınıfta gibiyim. Arkadaşlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin” dedi.

1965 Cumhuriyet İlkokulu mezunlarından Nuriye Çekirdekçi de, “Allah herkese böyle buluşmaları nasip eylesin, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.