İmam camiyi botanik bahçesine dönüştürdü

Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde bulunan Taşlıbel Çiçekli Camii, rengarenk çiçekleri ve yemyeşil meyve ağaçlarıyla adeta botanik bahçesini andırıyor. Saksıda yetiştirdiği bitkilerle camiyi güzelleştiren caminin imamı Ahmet Aydemir, "Sabah namazından sonra çiçeklerimle konuşurum" dedi.

Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde bulunan Taşlıbel Çiçekli Camii İmamı Ahmet Aydemir 1995 yılında hobi olarak cami içerisindeki saksılarda çiçek yetiştirmeye başladı. Aradan geçen yılların ardından bahçede 50'ye yakın türden 300 saksının üzerinde çiçek ve meyve yetişti.

Çiçekler çocuklara camiyi sevdirdi

Çocuklara camiyi sevdirmek için çiçek saksılarının her birine çocukların adını yazan Aydemir, "Burada 1992 yılından beri görev yapmaktayım. Çiçek ve meyve yetiştirmeye ise 1995 yılında başladım. Çiçekleri yetiştirdikten sonra cemaatin de hoşuna gitti. Daha sonra mahalledeki çocukları nasıl camiye getirebilirim diye düşündüm ve buradaki her bir çiçeği bir çocuğa zimmetledim; saksıların her birinin üzerine çocukların isimlerini yazdım. Çocuklarımız kendi isimlerinin yazdığı çiçekleri sularlar. Böylelikle çocuklarımıza hem camiyi hem de çiçekleri sevdirdik" diye konuştu.

"Sabah namazından sonra çiçeklerimle konuşurum"

Görenlerin camiye hayran kaldığını dile getiren Aydemir, "Camiye gelenler ilk defa böyle bir bahçe gördüklerini söylüyor. Hatta bazıları bu çiçeklerin canlı olup olmadığını anlamak için bitkilere dokunuyor, bitkilerin bakımını nasıl yaptığımı soran oluyor. Bir iş zevkle, aşkla yapılırsa insana hiçbir zaman zor gelmiyor. Sabah namazından sonra çiçeklerimle hem konuşurum hem de uğraşırım" dedi.

"Meyve ağaçları da var"

Çiçeklerin yanı sıra meyve ağacı yetiştirdiğini de kaydeden Aydemir, "Mersin'e yaptığım bir ziyarette mandalina ve limon ağaçlarını gördüm. Caminin içerisinde neden olmasın diye düşündüm ve diktim. Gördüm ki limonlar da camimize ayrı bir hava kattı. Limon, zeytin, kamkat, pepino derken çiçeklerin yanı sıra meyve ağaçlarımız da yetişmeye başladı. Şimdi camimizde, 300'ün üzerinde saksıda 50'ye yakın çiçek ve meyve ağacı türü var" ifadelerini kullandı.