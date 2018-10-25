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İnallı köyünde çıkan ev yangını kısa sürede söndürüldü

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyündeki bir evde çıkan yangına müdahale eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyündeki bir evde çıkan yangına müdahale eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Acıgöl ilçesinin İnallı köyünün Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Sokak No: 43'de Dilber Batur'a ait prefabrik evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.


Yangının Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbar edilmesinin ardından kısa sürede İnallı köyüne ulaşan ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürdü.


Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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