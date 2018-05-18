İsrail Nevşehir’de bir kez daha protesto edildi

Kurşunlu Camiinde kılınan Cuma Namazı sonrasında, Filistin’de Katil İsrailli askerler tarafından açılan ateş sonrasında şehit olan 62 Filistinli için Cemil Usta Hoca efendi tarafından Gıyabi Cenaze Namazı kıldırıldı.

Daha sonra Kurşunlu Cami dışında toplanan çok sayıda Nevşehirli vatandaşların da katılımı ile İsrail katliamı bir kez daha Tel’in edildi.

Nevşehir Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması, Safa Vakfı Nevşehir Temsilcisi Mustafa Gençtürk tarafından kamuoyuna aktarıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen başta olmak üzere Nevşehir’deki sivil toplum teşkilatlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı protesto açıklamasında, ABD’nin İsrail’in Telaviv’ deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının Türkiye ve Yemen’in girişimleriyle BM’de 128 ülkenin oyu ile geçen yıl geçersiz sayılmasına rağmen, ABD’nin tek taraflı olarak BM kararını yok sayması sonrasında 14 Mayıs’ da büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığı belirtildi.

Çok sayıda Türk Bayrağı’nın da vatandaşlara dağıtıldığı basın açıklamasında İsrail’in hak, hukuk, adalet ve insanlık tanımayan saldırıları sebebiyle yarım asra aşkın bir süredir huzur yüzü görmeyen Filistinlilerin bir kez daha zulme maruz kaldıklarının dile getirildi. Açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi: “ İsrail askerleri asla silaha, şiddete, zorbalığa başvurmayan masum Filistinlileri çocuk engelli, yaşlı demeden katlediyor. Dünyanın başka bir yerinde yaşansa tüm devletler ve yardım kuruluşlarının ayağa kalkacağı bu katliam ,Filistin’de yaşanınca tüm dünya sessiz, bırakın batıyı İslam ülkelerinin bir çoğunda ses yok. Filistin halkının verdiği bir iktidar mücadelesi değil, işgal altındaki vatanlarını kurtarmak, kutsal varlıklarını ve hürriyetlerini geri almak için verilen bir mücadeledir. Unutmayalım ki Ümmetin yükünü üç haremimizden biri olan Mescid-i Aksa ’nın savunmasını sadece Filistin halkına bıraktık. Bu sebeple ülke olarak sadece kalbimizle değil tüm imkanlarımızla Filistin’in yanlarında olmalıyız.”

Yapılan açıklamanın ardından program dua edilmesiyle sona erdi.