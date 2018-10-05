İYİ Parti Nevşehir İl Başkanlığına Tuncay Karataş atandı

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevinden alınan Serkan Canpolat'ın ardından İl Başkanlığı görevine atanan Tuncay Karataş yeni yönetimini oluşturdu.

İYİ Parti İl Başkanlığı görevine atanan Tuncay Karataş yeni yönetimini oluşturmasının ardından basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya İYİ Parti MYK üyelerinin yanı sıra Aksaray milletvekili Ayhan Erel ve partililer katıldı. Burada açıklamada bulunan İYİ Parti İl Başkanı Tuncay Karataş yaklaşan yerel seçimlere tam kadro olarak hazırlanmak amacında olduklarını söyledi. Karataş, “ Bugün burada yeni yönetimimiz ile birlikte tanışma toplantısında bir araya geldik. İttifak ile alakalı şuanda konuşmak doğru değil. Bizim yeni yönetim olarak yerelde birinci görevimiz yönetimi oluşturmak. Bu yüzden de ince eleyip sık dokuyoruz. Seçime tam kadro girmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlamak istiyoruz” dedi.

İYİ Parti Aksaray milletvekili Avukat Ayhan Erel'de yaptığı açıklamada AK Parti'nin tek alternatifinin İYİ Parti olduğunu söyledi. Erel, “ İYİ Parti Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu program çerçevesinde bizler 33 ilde vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek yerelde sorunları dinliyor ve genel merkezimizde bu sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bugünde aynı coğrafyayı paylaştığımız aynı kaderi paylaştığımız Nevşehir'deyiz. Günümüzde iktidara alternatif parti olarak ne CHP olabilir ne de AK Parti'nin şuan ortağı olan parti alternatif olabilir. Şuan ki iktidarın tek alternatifi İYİ Parti'dir. Biz genel seçimlerde kendimizi ifade edemedik ama 7 aylık bir parti olarak genel seçime girerek 5 milyon vatandaşımızın oyunu aldı. 5 milyon oy az bir oy değildir. Vatandaşlarımızın İYİ Parti'ye teveccühünü bizler gezdiğimiz yerlerde görüyoruz. Biz şuan ki kadrolarımız ile önümüzde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde büyük bir gayret göstereceğiz. İYİ Parti olarak biz yerel seçimlerden başlayarak iktidara gideceğiz. Nitekim AK Parti'de 17 yıl önce yerel seçimlerde aldığı güç ile iktidar partisi olmuştur” şeklinde konuştu.