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22 Mayıs 2018 16:25

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Rektör Prof.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

22 Mayıs 2018 16:25

Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.


Akio Miyajima, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Asya ve Japonya” adlı konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geldi.


Büyükelçi Miyajima’nın üniversite ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Vekili ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gonca Varoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Melek Kaba karşıladı.


Büyükelçi Akio Miyajima’yı makamında ağırlayan Rektör Bağlı, kendilerini tekrar üniversitede ve Nevşehir’de görmekten büyük onur duyduklarını dile getirerek teşekkürlerini iletti.


Rektör Bağlı ile bir süre görüşen Büyükelçi Miyajima daha sonra konuşmacı olarak katılacağı ‘21. Yüzyılda Asya ve Japonya’ adlı konferansın düzenleneceği Eğitim Fakültesine geçti.




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