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KADEM Nevşehir temsilciliği obezite ile mücadele semineri düzenliyor

Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından obezite ile mücadele konusunda seminer düzenleniyor.


Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir temsilciliği tarafından Diyetisyen Elif Kaplan tarafından obezite ile mücadele konusunda 27 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da seminer düzenlenecek.


KADEM temsilcisi İlkay Akün, Cumartesi günü dernek binamızda düzenleyeceğimiz obezite ile mücadele konusunda düzenleyeceğimiz semineri tüm kadınlarımızı bekliyoruz dedi. Akün, “ Nevşehir KADEM temsilciliği olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi olan obezite konusunda kadınlarımızı bilinçlendirmek amacıyla bir seminer düzenliyoruz. Diyetisyen Elif Kaplan tarafından obezite ile mücadele konusunda Cumartesi günü dernek binamızda yapılacak olan seminerimize tüm kadınlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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