Kadına şiddete futbol oynayarak tepki gösterdiler

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla NÜKÇAM Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden oluşan kadın futbol takımı maç yaptı. Üniversitenin Spor Salonunda oynanan müsabakayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın yanı sıra Futbol İl Temsilcisi Mehmet Tolga Karaca ve öğrenciler izledi. Tribünlerdeki öğrenciler, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek için çeşitli pankartlar açtı.

NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman etkinliğe dair açıklamasında "Erkek egemen bir spor dalı olan futbol ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sahadayız" dedi. Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir günde kadın futbolcularımız kadına yönelik eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete dur demek için erkek egemen bir spor dalıyla yani futbolla karşılık vermek istediler. Şuan sahada mücadele ediyorlar. Hepsi amatör futbolcular. Çok anlamlı böyle bir günde biz her türlü mesajı vermeye çalışıyoruz. Şuan futbolla da bugün burada olan öğrencilerimiz kadına yönelik şiddete dur diyorlar."

Kamu Yönetimi 4.sınıf öğrencilerinden Güneş Aslan ise, “Takım ruhuyla kadına yönelik şiddete dur demek için buradayız. Erkek egemen bir spor dalı olan futbolun aslında sadece erkeklerin tekelinde olmadığını kadınların da istedikten sonra her işi başarabileceğini göstermek istedik. Topuklu ayakkabılarla ip üzerinde yürüyen kadınların kramponlarla burada neler yapabileceğini göstermek için buradayız. Şimdiye kadar öldürülmüş, tacize uğramış tüm kadınlar için buradayız” şeklinde konuştu.