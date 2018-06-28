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28 Haziran 2018 10:30

Kadınlar, pet şişelerden aksesuar yaptı

Avanos Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü “Sanata Dönüştürelim” projesi kapsamında gündelik atık eşyaları sanatsal ürünlere dönüştürmeyi amaçlayan atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kadınlar, pet şişelerden aksesuar yaptı

28 Haziran 2018 10:30


Kızılırmak kenarındaki Testi heykeli yanına kurulan stantta, sosyal sorumluluk ve çevre koruma bilincine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmasında pet şişelerden aksesuar ve çeşitli dekorasyon ürünleri yapıldı.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu tarafından katılımcılara üzerinde geri dönüştürülebilir amblemi bulunan pet şişelerden kolay ve pratik yöntemlerle çeşitli süs ve sanat eserlerinin yapımı öğretildi. Katımcılar hayal güçleri ve el becerileri ile birçok aksesuar yaptı. Yoldan geçen vatandaşlar da atölye çalışmasını ilgiyle izleyerek çevre bilinci oluşturmak açısından takdir ettiklerini belirtti.




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