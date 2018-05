Kahraman köpekler JAKEM’de yetişiyor

Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı. Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye’nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

“Eğitimler Doğumla Başlıyor”

İnsanlığın tarihi gelişimi içerisinde ilk evcilleşen ve insana en yakın canlı olarak kabul gören köpeklerin eğitimi Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı JAKEM Komutanlığında köpeklerin doğumu ile başlamakta. Saldırganlık, dayanıklılık ve eğitilebilirlik özellikleriyle öne çıkan Alman Çoban Köpeği, Belçika Malinois, Labrador Retriever, Golden Retriever ve Alman Pointer cinsi köpekler burada doğumlarının ardından 8 hafta boyunca anneleriyle eğitim gördükten sonra 12 hafta sosyalizasyon, 12 hafta grup özelliğine yönelik eğitim ve sonrasında ise 20 hafta boyunca branş eğitimi alıyor.

Anne ile eğitim safhasında; yeni doğan köpeklerin annesiyle birlikte dış dünyaya alışmaları ve etrafında bulunan canlı cansız nesneleri tanımaları sağlanıyor. Yavru eğitiminde ayrıca köpeklerin ileride yapacağı görevler esnasında karşılaşacağı her türlü canlı, mekan ve materyallere yanında annesi olmadan alışması sağlanarak oyunculuk yetenekleri geliştiriliyor.

Her eğitim safhası sonunda köpekler test heyetleri tarafından testlere tabi tutuluyor ve testleri başarıyla geçen köpekler, bir sonraki eğitim safhasına dahil ediliyor. Sonrasında branş için seçilen köpekler ile Köpek Sorumlusu olmaya hak kazanan jandarma personeline 8 ila 20 hafta arasında değişen sürelerde branş eğitimi uzman personelce veriliyor ve eğitimlerini tamamlayan personelle birlikte köpekler görev yapacakları birliklere gönderiliyor.

JAKEM’de yetiştirilen köpekler, görev yaptıkları birliklerde 9 yaşına kadar hizmet verebiliyor. 9 yaşından sonra ise emekli olan köpekler, ahde vefa kapsamında görev yaptıkları birliklerde ölünceye kadar bakılıyor.

“11 Farklı Branşta Köpek Yetiştiriliyor”

JAKEM’de branş eğitimleri kapsamında; her türlü bina, depo, motorlu hava, kara ve deniz taşıtı ile valiz ve arazide bulabileceği değerlendirilen esrar, eroin gibi 7 farklı uyuşturucu maddenin yerini tespit edebilecek şekilde Uyuşturucu Madde Arama Köpeği, kara para ile mücadele kapsamında yasal olmayan yollardan Türkiye’ye giriş yapan tütün ve tütün mamullerinin yerini tespit edebilecek şekilde Tütün Tespit Köpeği, sabotaj veya kundaklama sonucu meydana gelen yangın olaylarında yanmış veya yanmamış durumdaki benzin, gazyağı gibi tutuşturucu maddelerin yerini tespit edebilecek Yangın Tespit Köpeği, teröristlerle mücadele kapsamında, arazide toprak altına gizlenmiş veya açıktaki her türlü mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcı maddeyi bulabilecek Mayın Arama Köpeği, her tülü bina, kara ve deniz taşıtı ile valizlerde bulanabileceği değerlendirilen patlayıcı maddelerin yerlerini tespit edebilecek şekilde Bomba Arama Köpeği, özel birliklerin rehineli veya rehinesiz bina ve araçlarda yapacağı operasyonlarda işini kolaylaştırmak ve şüphelileri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon köpeği, kaybolan dost veya kaçan düşman unsurları ile hırsızlık, kaçakçılık, sınır ihlalleri ve operasyonlarda koku izini takip ederek faillerin yerini tespit edebilecek şekilde iz takip köpeği, teröristlerle mücadele kapsamında mağara, sığınak ve arazide bulunabileceği değerlendirilen gıda maddelerin yerlerini tespit edebilecek şekilde erzak tespit köpeği, deprem, çığ, sel gibi doğal afetlerle bina çökmesi, enkaz altında kalma gibi doğal olmayan afetlerde canlı insanları arayıp bulmak, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında uçak, gemi, tır gibi benzeri araçlarda saklanmış kaçakların yerlerini tespit etmek amacıyla arama kurtarma köpeği yetiştirilmekte.

“Beslenmelerine, Sağlıklarına Büyük Önem Veriliyor”

İnsana göre 55 kat daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme, 8 kat daha iyi duyma gibi özellikleri sayesinde Jandarma güçlerinin görev yaptığı operasyonlarda ve doğal afetlerde en önemli yardımcıları olan köpekler branş eğitimleri sırasında da oldukça zorlu bir eğitimden geçiyor. Birlikte görev yaptığı Jandarma personeli ile aralarındaki büyük sevi bağı oluşan köpeklerin sağılığı ve beslenmelerine büyük önem gösteriliyor.

Köpeklerin beslenmelerinde Günlük Yem Ölçüt Tablosundaki miktarlarda hazır köpek yeminin yanında haşlanmış yumurta, süt ve balık yağı da kullanılıyor.

Köpeklerin muayene, teşhis, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetleri ise Uzman Veteriner Hekimler tarafından yürütülüyor. Birlik içerisindeki köpeklerin tüm sağlık kayıtları tutuluyor ve görevde kaldığı süre içerisinde kayıtlar üzerinden takip ediliyor.