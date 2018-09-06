Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 17:35

Kapadokya Bölgesini Ağustos ayında 412 bin 559 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya Bölgesini Ağustos ayında 412 bin 559 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesini Ağustos ayında 412 bin 559 turist ziyaret etti

06 Eylül 2018 17:35


Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 412 bin 559 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 119 bin 822’si Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken, 105 bin 384’ü Hacıbektaş Veli Müzesini, 60 bin 422’si Kaymaklı yer altı şehrini, 60 bin 159’u de Derinkuyu yer altı şehrini ziyaret etti.


Kapadokya Bölgesini Ağustos 2017 yılında ise 324 bin 686 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç