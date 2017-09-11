Kapadokya bölgesini ilk 8 ayda 1 milyon 497 bin turist ziyaret etti

UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa ören yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini bu yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyon 497 bin 682 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçtiğimiz 2016 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 57 bin 823 turist ziyaret etmişti. Açıklanan ziyaretçi istatistiklerine göre, Kapadokya bölgesinde geçen yıl oranla yüzde 41 turist artışı yaşandığı öğrenildi.

“Ağustos ayında 324 bin 686 turist ziyaret etti”

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesini ağustos ayında 324 bin 686 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, bölgede en çok ziyaret edilen yerlerin başında 120 bin 903 ziyaretçisi ile Hacıbektaş Veli Müzesi yer aldı. Bölgeyi ziyaret edenler turistlerden 120 bin 903’ü Hacıbektaş Veli Müzesi ilk sırada yer alırken, Göreme Açık Hava Müzesini 72 bin 738, Derinkuyu yer altı şehrini 39 bin 781, Kaymaklı yer altı şehrini 37 bin 158 ve Zelve ören yerlerini ise 15 bin 996 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinin Ağustos 2016 yılında ise 22 bin 587 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.