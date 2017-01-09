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09 Ocak 2017 11:28

Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Koca, “İçimiz kan ağlarken etkinlik yapamayız”

Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Koca, “İçimiz kan ağlarken etkinlik yapamayız”

09 Ocak 2017 11:28

Ülkemizde son aylarda yaşanan terör olayları nedeniyle Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde etkinlik yapmama kararı aldı.
Cennet vatanımızın farklı bölgelerinde gerçekleşen hain terör saldırılarına ve yaşanan acılara duyarsız kalmayan Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde herhangi bir etkinlik veya eğlence programı yapmama kararı aldı.
Konuya yönelik yazılı açıklama yapan Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Koca; “Ülkemizin geçtiği bu hassas dönemde şehitler verilirken biz gazeteciler olarak bu durumu göz ardı edip etkinlik yapmamızın etik olmayacağı kanaati vardık” dedi.
Koca, “15 Temmuz gecesi başarılı bir sınav veren Türk medyası İstanbul, Kayseri, İzmir gibi terör olaylarının yaşandığı dönemlerde hassaslığını gösteren gazeteciler, ‘Söz konusu Vatan’sa gerisi teferruattır’ şeklinde hareket etti.”
Koca açıklamasının devamında; “Bilindiği üzere eli kanlı terör örgütünün hain saldırıları sonucu yüzlerce ailenin evine düşen ateş sadece düştüğü yeri yakmadığı gibi bizleri de derinden yaraladı.
Vatanımız ve milletimiz uğruna yüzlerce kahraman vatan evladımız şehit düşerken, geride bıraktıkları gözü yaşlı ailelerimizin acılarını da en derinden hissetmekteyiz. Bu açıdan ülkemizin geçtiği hassas dönem dolayısıyla Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde herhangi bir etkinlik veya eğlence programı yapmama kararı aldık. Nevşehir’de görev yapan gazeteciler olarak, temennimiz, güne acı haberlerle uyanmadığımız, terör dolayısıyla evlatlarımızı kaybetmediğimiz, Devletimizin ve Milletimizin, huzurlu yaşadığı günlere kavuşmasıdır. Bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.” şeklinde konuştu.
Başkan Koca son olarak, tüm meslektaşlarımızın aynı kanaatte olduğunu söyleyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.



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